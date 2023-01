Brasile: ministro Diritti umani, rivedremo atti di gestione anteriore basati su "odio" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pacchetto di decreti - presentato sui media con il nome di "revoca" - con cui l'ex sindacalista intende marcare in modo netto le distanze col suo predecessore, Jair Bolsonaro. Il primo atto è quello che permette di riattivare il programma di sostegno alle famiglie meno abbienti: un assegno da 600 reais al mese (circa 115 dollari), parte di una spesa che il governo può effettuare oltre i limiti posti in Costituzione, grazie a un emendamento approvato a dicembre sotto il determinato impulso del presidente entrante. "È la prima misura di lotta alla fame e alla miseria in Brasile", recita la nota del governo, annunciando anche altri 60 giorni di sospensione delle tasse federali sui combustibili. (segue) (Brb)