Brasile: ministro Diritti umani, rivedremo atti di gestione anteriore basati su "odio" (4)

- Lula restringe i margini per l'autorizzazione al porto d'armi, che tornerà ad essere concesso solo per motivi di necessità e non "tramite una semplice dichiarazione", sospende le nuove concessioni per circoli di tiro, dimezza - da sei a tre - il numero di armi che un civile può possedere e chiude i poligoni sportivi ai minori di diciotto anni. Norme destinate a smantellare la strategia sulla sicurezza che Bolsonaro, militare in congedo, aveva simbolicamente rappresentato con il gesto della pistola con la mano nella campagna elettorale del 2018. "Stiamo revocando i decreti criminali di ampliamento all'accesso alle armi e alle munizioni, che tanta insicurezza e tanto male hanno causato alle famiglie brasiliane", aveva detto Lula nel discorso di insediamento. (segue) (Brb)