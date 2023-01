Milano: incendio in pasticceria, carabinieri arrestano 5 giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni, tutti italiani, sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di un incendio doloso nella pasticceria “I quattro mastri Grecchi” di via Bazzini a Milano, appiccato nella notte dello scorso 19 ottobre. L’esercizio commerciale era già stato oggetto di altri due episodi analoghi nei mesi precedenti. I carabinieri, coordinati dalla Dda di Milano, affiancando alle indagini tradizionali anche attività tecniche e lo studio dei social network, hanno accertato che all’1:30 i cinque giovani - uno dei quali lavora proprio presso la pasticceria -, dopo aver praticato un taglio nella saracinesca con un flessibile, hanno versato all’interno del locale una grande quantità di liquido infiammabile. Appiccate le fiamme, l’incendio ha devastato l’esercizio commerciale mentre i presunti autori si sono dati alla fuga a bordo di un’auto a noleggio. Anche successivamente ai fatti, la gang si stava adoperando per programmare un altro raid con le stesse modalità. Al termine delle perquisizioni eseguite questa mattina tra le province di Milano e Agrigento nei confronti dei cinque arrestati e di altre tre persone indirettamente coinvolte nella vicenda, sono stati rinvenuti i vestiti e il flessibile utilizzati, nonché circa 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi, circa 45 grammi di hashish e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, nella disponibilità di un fiancheggiatore della gang. Una pistola scacciacani priva del tappo rosso, inoltre, è stata trovata in casa di uno degli indagati. I cinque arrestati sono stati condotti presso le case circondariali di Milano San Vittore e Agrigento. (Rem)