Salute: Santanchè, 1 milione e mezzo per turismo medicale e di benessere termale

- Il 29 dicembre 2022, il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto che cofinanzia, per un importo totale di 1 milione mezzo di euro, il progetto della Piattaforma Italicares - ideata da Federterme - a valere sul Fondo unico nazionale turismo (Funt) 2022, finalizzato alla promozione del turismo medicale e del benessere, che consentirà di generare flussi organizzati di Turismo sanitario, termale e del benessere in Italia. "Una piattaforma che andrà a colmare un pesante divario attualmente presente in Italia rispetto a Paesi come Spagna e Francia dove il turismo sanitario-termale è un pilastro fondamentale del Turismo, avendo una grande connotazione di destagionalizzizione. La piattaforma, che si integrerà con la piattaforma italia.it, garantendo così un’offerta completa e diversificata che possa rispondere alle esigenze di tutti i flussi turistici in particolare nord europea - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Il turismo sanitario rappresenta infatti un acceleratore importante di sviluppo di un territorio, in quanto legato all’attrattività e competitività di una nazione, anche nel settore sanitario – generando ricadute importanti sull’intero indotto. Questo tipo di turismo rappresenta una realtà consolidata già in altri Paesi europei, come Francia, Germania, Spagna e Slovenia. Per l’Italia è un’opportunità, che bisogna sfruttare al meglio, specie tenendo conto dell’immenso patrimonio di acque termali presenti sul territorio nazionale nonché della qualità dell’assistenza sanitaria, delle strutture ricettive e di un clima sempre favorevole, che ci aiuta a favorire destagionalizzazione e differenziazione dell’offerta turistica. Peraltro a fine gennaio le aziende Termali e del Benessere italiane saranno presenti in forza a Les Thermalies di Parigi - salone mondiale del Turismo del Benessere e Termale", conclude il ministro Santanchè. (Rin)