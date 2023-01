Municipio Roma VI: presidente, zona franca urbana rivaluterebbe territorio Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tor Bella Monaca "viene spesso raccontata come un luogo di degrado e di spaccio, ignorando le molte realtà culturali e di prestigio che qui operano da anni". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. "Dati alla mano, tuttavia - aggiunge Franco - dobbiamo avere bene a mente il triste primato capitolino, che vede il quartiere primo per abbandono scolastico e ultimo per numero di laureati in tutta Roma. La proposta di legge di instaurare una Zona Franca Urbana a Tor Bella Monaca sarebbe un'occasione di riscatto per l'intero territorio e per rendere protagonisti del mondo del lavoro i giovani volenterosi. La proposta - ricorda il presidente del Municipio Roma VI - fu presentata la prima volta da Giorgia Meloni stessa nel 2016 e io ho chiesto personalmente che fosse ripresentata in questa legislatura. Ringrazio quindi il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, eletto proprio in questo collegio, per aver ripresentato la nuova proposta di legge e avervi messo la prima firma. Grazie alla zona franca urbana i giovani possono infatti diventare imprenditori di sé stessi, avviare attività, entrare da protagonisti nel mondo del lavoro: la zona franca urbana dà la possibilità alle nuove imprese fatte dai giovani di ottenere sgravi fiscali fino al 100 per cento, per tantissimi anni. Creare sviluppo, lavoro e strappare i giovani alla criminalità. Ben venga questa proposta del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, proposta fortemente caldeggiata dal Municipio Roma VI delle Torri, unica di centrodestra della Capitale. E grazie per aver portato il nome di Tor Bella Monaca nell'assise parlamentare, con l'unico obiettivo di rilanciare questo territorio", conclude Franco. (Com)