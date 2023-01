Usa: omicidio quattro studenti in Idaho, imputato compare in tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bryan Kohberger, il 28enne arrestato la scorsa settimana in relazione all'omicidio di quattro studenti dell'Università dell'Idaho avvenuto lo scorso 13 novembre nella città di Moscow, è comparso oggi in tribunale per la prima volta dal suo arresto. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, il sospetto assassino dovrebbe rinunciare all'estradizione in Pennsylvania - dove è stato fermato la scorsa settimana - e dovrebbe essere restituito alle autorità dello Stato di Idaho, dove è accusato di quattro capi di imputazione per omicidio di primo grado e furto con scasso. Se condannato, l'imputato rischia la pena capitale o l'ergastolo. Kohberger è stato arrestato venerdì scorso dalla polizia a casa dei suoi genitori a Effort, in Pennsylvania, in relazione agli omicidi di Kaylee e Maddie Mogen, Xana Kernodle e Ethan Chapin, tutti studenti dell'Università dell'Idaho che sono stati trovati accoltellati a morte in una casa fuori dal campus a Moscow lo scorso 13 novembre. Kohberger, uno studente laureato in criminologia presso la vicina Washington State University, ha attraversato il Paese con suo padre per tornare in Pennsylvania intorno a Natale. Gli investigatori erano già sulle tracce di Kohberger dopo averlo collegato al delitto utilizzando test del Dna. I poliziotti non hanno ancora rivelato il motivo dell'attacco né hanno individuato l'arma del delitto, che si ritiene essere un coltello da combattimento. (Was)