Usa: Ron DeSantis presta giuramento per il secondo mandato da governatore della Florida

- Ron DeSantis ha prestato oggi giuramento per il suo secondo mandato da governatore della Florida. Lo riporta il quotidiano "The Hill". La cerimonia è avvenuta all'esterno del Campidoglio della capitale statale Tallahassee. In occasione delle elezioni dello scorso 8 novembre, DeSantis ha sconfitto con un margine di vantaggio di 19 punti lo sfidante democratico Charlie Crist e, sebbene non abbia mai annunciato pubblicamente di voler correre per la Casa Bianca, è ora considerato tra i favoriti per le primarie repubblicane in vista delle presidenziali 2024.(Was)