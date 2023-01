Autonomia: Turco (M5s), governo rinunci ad articolo 143 in legge Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il ministro Calderoli non vuole spaccare l'Italia “allora rinunci all'applicazione dell'articolo 143". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle. "Il governo ha fortemente voluto e sostenuto l'articolo 143 della legge di Bilancio relativo alla procedura di definizione dei Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, peraltro bypassando il Parlamento. Attraverso un emendamento in Manovra, il Movimento si era opposto fortemente per cancellare questa norma che rischia di dividere l'Italia, incrementando ulteriormente il divario tra Nord e Sud del paese. Chiediamo quindi - conclude Turco - che l'esecutivo che tanto rassicura sulla volontà di tenere unita l'Italia, rinunci all'applicazione dell'articolo 143 e quindi anche alla nomina della cabina di regia così da fare in modo che sia il Parlamento a discutere dei Livelli essenziali di prestazione". (Rin)