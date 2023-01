Algeria: pesanti condanne per i membri del movimento islamista Rachad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Dar el Beida, ad Algeria, ha inflitto nuovi e pesanti condanne a carico di tre esponenti del partito islamista Rachad, qualificato come organizzazione terroristica nel Paese nordafricano. Mohamed Zitout, Amir Boukhors, detto “Amir Dz”, e Manar Manasri, sono stati condannati a 20 anni di carcere e a una multa di un milione di dinari. Il tribunale ha confermato il mandato d’arresto internazionale già spiccato nei loro confronti. Le autorità giudiziarie algerine hanno processato i tre membri di Rachad per atti di sabotaggio, attentato all’unità e alla sicurezza dello Stato in occasione di un’ondata di incendi boschivi che hanno colpito due anni fa la provincia di Tipaza. Nell’ambito dello stesso processo, il tribunale ha emesso condanne a un anno di carcere a carico di altri 17 imputati. Gli imputati sono stati accusati anche di incendio doloso che ha causato danni a beni demaniali, danno ad altri e incendi dolosi che hanno provocato dei morti. Nel novembre 2020 la wilaya di Tipaza ha registrato incendi che hanno provocato la morte di due persone, arse vive a Gouraya, e lo sfollamento di 45 famiglie le cui case sono state danneggiate, oltre a perdite nel settore agricolo e distruzione del patrimonio boschivo. (Ala)