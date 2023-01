Irlanda del Nord: partito Dup, necessario "cambio atteggiamento" Ue per riforma su Protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il leader irlandese del partito unionista democratico (Dup), Jeffrey Donaldson, ha affermato che è necessario un "cambiamento fondamentale di atteggiamento" da parte dell'Ue per garantire un accordo sulla riforma del Protocollo dell'Irlanda del Nord. Come riporta il quotidiano "The Guardian", in una dichiarazione rilasciata in risposta al commento del primo ministro irlandese Leo Varadkar, che ha affermato questa mattina che il protocollo originale era "troppo rigido", Donaldson ha dichiarato: "È stato un errore per i suoi autori portare avanti un accordo che ha danneggiato la posizione costituzionale ed economica dell'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito. Sebbene i commenti dell'onorevole Varadkar indichino che ora riconosce la realtà politica nell'Irlanda del Nord, dobbiamo vedere un cambiamento fondamentale di atteggiamento nei negoziati se vogliamo ottenere un risultato duraturo". (Rel)