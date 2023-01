Egitto: il governo terrà una conferenza stampa per promuovere e attrare investimenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto pone l'attrazione di investimenti nazionali ed esteri in cima alle proprie priorità, pertanto organizzerà una conferenza stampa per promuoverli. Lo ha dichiarato il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, in un comunicato dopo un incontro con alcuni ministri. Madbouly ha chiesto di proseguire con i lavori per creare un clima attraente per gli investimenti attraverso il coordinamento tra i ministeri e le autorità competenti. Alla conferenza di presentazione delle opportunità saranno invitati importanti istituzioni internazionali, banche d'investimento, rappresentanti di aziende internazionali e leader aziendali. Nel corso della riunione odierna, i membri del governo hanno discusso dei meccanismi di attuazione del “Documento di politica della proprietà statale” per agevolare le privatizzazioni. (Cae)