Senato: Marinone (Pd Roma), azione sbagliata ma ascoltare grido di allarme

- Il gesto di cui si sono resi responsabili i ragazzi che hanno tirato vernice sul Senato "è sicuramente brutto e da censurare". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino del Partito democratico, Lorenzo Marinone. "Tuttavia - aggiunge il consigliere capitolino - non va ignorato o passato sotto silenzio il grido di allarme di una intera generazione sul tema del cambiamento climatico. Sono pronto a riceverli per un confronto pacifico. Ascoltare e agire è necessario per il bene di tutti", conclude Marinone. (Com)