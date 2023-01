Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo si presenta all'Al Nasdr, a Riad "non solo per il calcio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stella del calcio mondiale Cristiano Ronaldo è stata presentata oggi dal principale club dell'Arabia Saudita, l’Al Nassr, durante una conferenza stampa allo stadio Msool Park. Il proseguimento della carriera del calciatore portoghese vedrà il suo impegno non soltanto sul campo da calcio, ma anche a favore della società saudita. "Ho accettato di giocare in Arabia Saudita non solo per il calcio, ma anche per lo sviluppo di questo Paese incredibile”, ha detto oggi lo stesso calciatore portoghese durante la conferenza stampa. “Sono molto fiero di questa importante decisione. In Europa ho vinto tutto e ho giocato nei più importanti club. Ora inizio questa nuova sfida in Asia non solo nel calcio”, ha detto Rolando, vestito con completo blu, panciotto e cravatta azzurra accanto al suo nuovo allenatore, Rudi Garcia. “Questa è una grande opportunità anche per cambiare la mentalità delle nuove generazioni. Ho avuto offerte da molti club in Brasile, Australia, Stati Uniti e anche in Portogallo, ma avevo dato la mia parola a questo club perché intendo sviluppare non solo il calcio, ma anche altre parti di questo Paese incredibile”, ha detto il cinque volte vincitore del Pallone d'oro, menzionando anche l'importanza e la crescita del calcio femminile. “Voglio contribuire a fornire una diversa visione del calcio e del Paese: ecco perché ho accettato questa opportunità”, ha detto Ronaldo. (segue) (Res)