Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo si presenta all'Al Nasdr, a Riad "non solo per il calcio" (3)

- L’ex attaccante di Sporting Lisbona, Manchester United e Juventus è la più grande stella del calcio a giocare in Arabia Saudita, anche se altri campioni come George Weah, Pep Guardiola e Xavi hanno solcato i campi del ricco Golfo persico nel crepuscolo della loro carriera. L’ingaggio di Ronaldo con Al Nassr fino a giugno 2025 è solo l'ultima incursione negli sport di alto livello dell'Arabia Saudita, che ha investito nella Formula 1, nel pugilato e nel golf, oltre ad aver acquisito il club inglese del Newcastle United. Secondo alcune indiscrezioni, il contratto di Ronaldo includerebbe una clausola che permetterebbe a Ronaldo di trasferissi con prestito secco nel Newcastle nel caso cui i Magpies (che al momento sono al terzo posto in campionato) riuscissero a qualificarsi per la Champions League. L’Al Nassr, nove volte campioni del campionato saudita, ha definito la firma di Ronaldo "più che storia in divenire", sostenendo che ispirerà il resto del campionato e persino il Paese. In un tweet, il ministro dello Sport saudita, il principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, si è impegnato a "sostenere presto il resto dei nostri club per accordi di qualità con star internazionali". (segue) (Res)