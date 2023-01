Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo si presenta all'Al Nasdr, a Riad "non solo per il calcio" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione di Ronaldo da parte di Al Nassr dovrebbe dare il via a una nuova era per il profilo calcistico del Paese a livello internazionale. Altri grandi nomi del club includono il portiere colombiano David Ospina, ex Arsenal e Napoli, e il giocatore sudamericano dell'anno 2018, Pity Martinez. Eppure, il campionato saudita vanta uno scarso pubblico a livello internazionale e poca visibilità, legata anche alla scarsa copertura televisiva. "Il mondo intero conosce molto bene Ronaldo e i suoi successi come giocatore parlano da soli", ha detto l'ex calciatore nazionale dell'Arabia Saudita, Hamad al-Montashari, citato dall’emittente “Al Arabiya”. "È un giocatore eccezionale e potrebbe segnare una tripletta in ogni partita", ha aggiunto. Anche l'allenatore di Al Nassr, Rudi Garcia, ha accolto con favore l'arrivo di Ronaldo. "La firma di un giocatore del calibro di Cristiano Ronaldo è straordinaria e contribuisce allo sviluppo del calcio saudita", ha detto il francese, che ha allenato Lione e Roma. (Res)