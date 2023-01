Roma Metropolitane: Masi (Fd'I), presentata interrogazione, siano tutelati diritti lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi, in una nota, dichiara: "Abbiamo presentato una interrogazione per capire il sindaco come intenda procedere sulla situazione di Roma Metropolitane, anche in vista dello stanziamento da parte del governo di 2,2 miliardi di euro in dieci anni per il completamente della Metro C. Non è tollerabile - aggiunge Masi - che la carenze di soluzioni da parte dell'Amministrazione si ripercuota su più di cento lavoratori, che ancora devono percepire lo stipendio del mese di Dicembre e la tredicesima. Proprio in un momento di difficoltà economica e di forte inflazione - sottolinea la consigliera - non si possono lasciare le famiglie senza percepire quanto dovuto in tempi certi. Affronteremo il problema il prima possibile in sede di Assemblea capitolina, per comprendere quale sia il piano di risanamento, come si intenda procedere e se non si ritenga che sia finalmente giunto il momento di definire quale tipo di trasformazione societaria si vuole attuare. Sollecitiamo comunque, da subito, risposte urgenti sugli stipendi a garanzia dei lavoratori", conclude Masi.(Com)