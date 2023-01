© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Laender della Germania esporranno le bandiere a mezz’asta in segno di lutto in occasione dei funerali del pontefice emerito Benedetto XVI, che si terranno il 5 gennaio sul sagrato della basilica di San Pietro in Vaticano. Durante le esequie, su disposizione della Conferenza episcopale tedesca, le campane delle chiese cattoliche suoneranno a morto in tutta la Germania. (Geb)