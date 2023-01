Roma: assessora Lavori pubblici, sicurezza e stabilità per ponte Palmiro Togliatti e rampa A24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messa in sicurezza e stabilità strutturale, sono questi i punti fondamentali dell'intervento di manutenzione ordinaria che il Csimu sta svolgendo sul ponte di via Palmiro Togliatti che passa sopra a via Collatina e alla linea ferroviaria Roma-Sulmona, e sulla rampa di collegamento tra A24 e Tangenziale Est. Lo comunica, in una nota, il Comune di Roma. Entrambi i tratti di strada - prosegue la nota - sono intensamente trafficati e rappresentano snodi molto importanti per la mobilità della Capitale. I lavori - spiega la nota - sono iniziati a fine dicembre e termineranno a metà gennaio, fatti salvi i casi di pioggia. Per quanto riguarda Palmiro Togliatti l'intervento è su due ponti (uno per senso di marcia) di circa 300 metri. In merito alla rampa tra A24 e Tangenziale il cantiere riguarda anche in questo caso due ponti, per una lunghezza di oltre 100 metri. I lavori previsti - sottolinea la nota - sono particolarmente importanti: saranno, infatti, completamente sostituiti i giunti in gomma armata che, oltre unire le varie parti della struttura, permettono di ammortizzare il peso delle auto di passaggio e di evitare che l'acqua si infiltri nel ponte. Inoltre, è parte dell'intervento il rifacimento dell'asfalto sulle carreggiate e sulle rampe di accesso alla stazione, lo sfalcio e la pulizia lungo l'area del cantiere. (segue) (Com)