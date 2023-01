Roma: assessora Lavori pubblici, sicurezza e stabilità per ponte Palmiro Togliatti e rampa A24 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo intervento di manutenzione è fondamentale per la sicurezza e la stabilità", dichiara, nella nota, l'assessora ai Lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini. "Sono lavori ordinari - aggiunge l'assessora - che il Csimu svolge quotidianamente, importantissimi per evitare in ogni modo il deterioramento delle strutture. Lavoriamo per la sicurezza a trecentosessanta gradi su strade, ponti e gallerie. Su questi temi abbiamo anche organizzato due corsi di formazione: sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza, anche statica, delle infrastrutture e dei sistemi per monitorare lo stato e le condizioni manutentive del patrimonio stradale. Roma è una città complessa, prestare la dovuta attenzione a questi aspetti è basilare per la vita di tutti i suoi abitanti. Andiamo avanti con il nostro programma serrato", conclude Segnalini. Contestualmente - prosegue la nota - al cantiere Palmiro Togliatti, il Csimu sta intervenendo anche sul ponte di Batteria Nomentana, lungo tutta la lunghezza dei 200 metri del ponte. In questo caso - conclude la nota - i lavori riguardano il rifacimento dell'asfalto, lo sfalcio e la pulizia dell'area dei lavori, e termineranno entro la prima metà di gennaio. (Com)