Etiopia: Addis Abeba acquista oltre 43 milioni di litri di olio da cucina da Gibuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia ha acquistato oltre 43 milioni di litri di olio commestibile dalla società Golden Africa Djibouti, con sede a Gibuti, per stabilizzare il proprio mercato. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero delle Finanze etiope, secondo cui l'acquisto è stato effettuato tramite la Ethiopian Trading Enterprises Corporation (Etbc) e la Ethiopian Industrial Inputs Development Company (Eiide) che hanno firmato contratti per un valore complessivo di 69,9 milioni di dollari per un periodo di un anno. L'acquisto, si legge nella nota, fa parte degli sforzi del governo per stabilizzare il mercato dell'olio commestibile in Etiopia, dove l'inflazione alimentare su base annua ha raggiunto il 34,2 per cento a novembre. Dopo l'annuncio dei contratti, il ministero ha inviato una lettera ufficiale alle due società fissando il prezzo dell'olio che verrà importato e confezionato in fusti da tre, cinque e venti litri. (Res)