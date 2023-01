Centrodestra: Perego (FI), Berlusconi pone basi per futuro politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nel 1994 con la creazione del centrodestra, “così oggi con il progetto del partito conservatore, Silvio Berlusconi da uomo di Stato qual è, pone le basi del futuro politico e statuale italiano, dimostrando ancora una volta di conoscere le necessità del Paese". Lo scrive in una nota Matteo Perego, sottosegretario di Stato alla Difesa. “Il ritorno al bipolarismo garantirebbe al sistema politico italiano stabilità e chiarezza, gli elettori potrebbero scegliere con la consapevolezza di essere governati secondo un programma e una maggioranza che non mutano nel corso della legislatura. La Repubblica ha avuto 68 governi e 19 legislature, un unicum nelle democrazie occidentali, che è il segno della debolezza della nostra architettura statale”, aggiunge Perego. (Rin)