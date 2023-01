Terremoto: Malan (Fd’I), buon lavoro a Castelli, persona apprezzata da popolazione locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottima la scelta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di nominare il collega Guido Castelli commissario per la ricostruzione post-sisma. È quanto afferma Lucio Malan, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia a palazzo Madama. “Castelli è persona seria, preparata e onesta, con un bagaglio di esperienza come amministratore nei territori colpiti dal sisma, di cui è al corrente delle problematiche. È conosciuto e apprezzato dalla popolazione. Saprà ascoltare le esigenze locali e intervenire per dare un futuro a questa bella terra d'Italia ancora in attesa di ripartire. Da parte mia l'augurio di buon lavoro", aggiunge Malan. (Rin)