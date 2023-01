Lazio 2023: Corbucci (Pd Roma), da Rocca parole confuse su termovalorizzatore, meglio tacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal candidato della destra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, "dichiarazioni confuse sul termovalorizzatore durante la conferenza stampa di presentazione della sua campagna elettorale". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino del Partito democratico, Riccardo Corbucci. "Prima parole in libertà - aggiunge Corbucci - poi una precisazione con la quale apprendiamo che il suo non è un no a questo impianto fondamentale per Roma, ma allo stesso tempo si insiste con critiche all'ubicazione scelta dall'Amministrazione capitolina. Il suo - sottolinea il consigliere capitolino del Pd - sembra essere più un atteggiamento ambiguo di chi vuole evitare a tutti i costi parole di chiaro sostegno a una scelta fondamentale per chiudere il ciclo dei rifiuti e rendere Roma finalmente autosufficiente. Ma la nostra città non merita giochetti elettorali: se Rocca è in grado, faccia una proposta alternativa nel territorio della città di Roma. Oppure, se come crediamo non riesce a dire dove realizzerebbe lui l'impianto è meglio che taccia, per il bene della città", conclude Corbucci. (Com)