Autonomia: Carfagna (Azione), Calderoli cerchi percorso condiviso

- Il ministro Calderoli “cerchi un percorso condiviso sull'autonomia, per una riforma che riduca le disuguaglianze e non le accresca”. Lo dichiara in una nota la presidente di Azione, Mara Carfagna. “Tenga ben presente le parole chiare dette dal presidente Mattarella nel discorso di fine anno e si ricordi che riforme di questo peso, senza un consenso più largo di quello della maggioranza di governo, non hanno mai retto alla prova del voto popolare", sottolinea Carfagna, che aggiunge: "Sono poi davvero un bruttissimo segnale le accuse, con tanto di minacce di querela, ai giornalisti del ‘Messaggero’ e del ‘Mattino’, cui va la mia solidarietà. La stampa fa il suo dovere, che è quello di verificare e informare nella maniera più completa possibile. Calderoli accetti le critiche, si confronti nel merito e lasci perdere le querele". (Rin)