Campidoglio: Celli, nessuna incertezza sul futuro delle attività dell'Agenzia Acos

- La proroga per alcuni mesi "dei contratti di servizio delle società partecipate da Roma Capitale non mette in discussione il ruolo e il livello di attività della Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali". Lo dichiara, in una nota, la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Dopo la comunicazione della presidente Elisa D'Alterio delle scorse settimane - aggiunge la presidente dell'Assemblea capitolina - abbiamo chiarito che il rapporto con l'Agenzia è confermato e avrà la durata degli stessi contratti di servizio delle società da monitorare. Inoltre, è già in programma il prossimo 11 gennaio una riunione alla quale saranno presenti anche il capo Gabinetto del sindaco, il direttore generale e il direttore del personale di Roma Capitale con l'obiettivo di trovare soluzioni che ne garantiscano strutturalmente la funzionalità in relazione alle necessarie e stabili risorse umane", conclude Celli. (Com)