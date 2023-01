Serbia-Kosovo: Petkovic, Belgrado può affidarsi a garanzie ricevute da Usa e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non sarà in grado di calpestare facilmente le garanzie ricevute dalla Serbia da parte di Stati Uniti e Unione europea. Lo ha affermato il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ripreso dalla stampa locale. "Le garanzie sono incluse nel corpus di tutti quegli accordi a cui facciamo riferimento e Pristina non potrà calpestarle così facilmente, senza che gli Stati Uniti e l'Ue reagiscano. Hanno dato la loro garanzia e la loro parola", ha affermato Petkovic. Gli Stati Uniti e l'Ue garantiscono che non ci saranno arresti di cittadini serbi in Kosovo, ha aggiunto il funzionario. "Le garanzie si riferiscono al fatto che non esistono delle liste di arresto con i nomi dei cittadini serbi del Kosovo che hanno partecipato a proteste pacifiche o presidiato le barricate. Questa parte è molto importante e Vucic ha lottato duramente perché tutto su quel documento fosse chiaramente definito. Non possiamo fidarci di Kurti, è meglio avere un pezzo di carta come questo a cui possiamo aggrapparci. Le garanzie si riferiscono anche al fatto che le forze di sicurezza del Kosovo non possono andare nel nord del Kosovo senza l'approvazione del comandante della missione Nato Kfor e dei rappresentanti politici dei serbi del Kosovo", ha chiarito Petkovic. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo ha quindi dichiarato che le barricate "verranno rimosse nelle prossime 48 ore" e che Pristina secondo lui "sta conducendo una guerra ibrida per dimostrare che i serbi sono dei criminali che entrano in conflitto con le missioni Kfor ed Eulex", ha sottolineato Petkovic. (Seb)