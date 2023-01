I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: militare ugandese della missione Atmis spara e uccide tre colleghi, arrestato - Le autorità ugandesi hanno aperto un'indagine sull'omicidio di tre militari della Missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (Atmis) per mano di un soldato ugandese. La sparatoria, ha dichiarato il portavoce dell'esercito ugandese Felix Kulaigye alla "Bbc", è avvenuto presso il quartier generale del contingente dell'esercito ugandese a Mogadiscio per motivi ancora sconosciuti. Secondo quanto riferito, l'aggressore è andato su tutte le furie e ha sparato al petto alla sua prima vittima. La seconda vittima è stata colpita tre volte alla testa mentre cercava di scoprire cosa stava succedendo mentre un terzo soldato è stato colpito alla schiena mentre cercava di scappare. L'aggressore è stato arrestato. La sparatoria si è interrotta solo quando un agente è arrivato in punta di piedi riuscendo a disarmare il tiratore. Non è il primo incidente che coinvolge soldati ugandesi in Somalia. Un episodio simile è avvenuto nel 2019 quando un capitano ugandese si è suicidato dopo aver sparato a un collega. (segue) (Res)