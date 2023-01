I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanzania: presidente Hassan revoca divieto di manifestazioni pubbliche - La presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha revocato il divieto di manifestazioni pubbliche imposto nel 2016 dal suo predecessore John Magufuli. "Sono qui per dichiarare che il divieto di manifestazioni politiche è ora revocato", ha detto Hassan parlando ad una cerimonia che si è svolta oggi presso la sede della presidenza di Dar es Salaam. "Il governo sarà responsabile di garantire la sicurezza durante le manifestazioni, ma esorto tutti i politici a praticare anche una politica civile", ha aggiunto. Hassan, in carica dal marzo 2021 in seguito alla prematura scomparsa del suo predecessore Magufuli, era da tempo sotto pressione dell'opposizione per revocare alcune delle misure più intransigenti imposte da Magufuli. Quest'ultimo, soprannominato "il bulldozer" per il suo stile intransigente, aveva imposto il divieto di manifestazioni politiche all'inizio del suo primo mandato, ma i suoi critici lo hanno accusato di averlo applicato solo ai gruppi di opposizione. (segue) (Res)