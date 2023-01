I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Ghana introduce nuove restrizioni per i viaggiatori provenienti dalla Cina - Il governo del Ghana ha annunciato nuove restrizioni contro il Covid-19 per i viaggiatori provenienti dalla Cina. Le nuove misure, riferisce in una nota la compagnia Ghana Airports Company Limited (Gacl), entreranno in vigore a partire dal prossimo 6 gennai. Secondo quanto previsto dalla direttiva, a partire da quella data tutte le persone che arrivano in Ghana (cittadini, residenti e visitatori) dalla Cina dovranno sottoporsi ai test anti-Covid prima della partenza o al loro arrivo nel Paese africano. Previste anche sanzioni alle compagnie aeree che violeranno il nuovo protocollo. Il Ghana segue così altri Paesi - tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada - che hanno già introdotto nuove restrizioni anti-Covid per i cittadini cinesi. (Res)