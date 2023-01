I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Italia: l’ambasciata libica a Roma non rispetta sentenza su reintegro dipendenti - L'ambasciata di Libia a Roma avrebbe omesso di eseguire una sentenza di primo grado del Tribunale di Roma per il reintegro di una decina di dipendenti licenziati senza giustificato motivo oggettivo e il pagamento degli arretrati e i compensi spettanti. La notizia, diffusa dal “Giornale diplomatico”, è stata confermata ad “Agenzia Nova” da un ex dipendente dell’ambasciata e da fonti diplomatiche. Il personale assunto con contratto italiano è stato licenziato senza giustificato motivo oggettivo dall’ex capo missione, Omar Abdul-Salam al Tarhuni, nel frattempo rimosso all’incarico e finito in carcere a Tripoli per presunta corruzione. Una sentenza di primo grado emessa lo scorso giugno, a seguito di una causa intentata contro la rappresentanza diplomatica, ha dato ragione agli ex dipendenti, ordinando il reintegro, la liquidazione degli arretrati per i mesi pregressi e il pagamento delle spettanze per i mesi in cui i lavoratori non hanno lavorato. (segue) (Res)