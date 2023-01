I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Stati Uniti: Canale di Suez, firmata intesa sulla sostenibilità ambientale - L'Autorità egiziana del canale di Suez ha firmato un memorandum d'intesa con l'American Bureau of Shipping (Abs) per la cooperazione nei settori della sostenibilità ambientale. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il memorandum d'intesa include le aree della sostenibilità ambientale e della rimozione delle emissioni di CO2, nel quadro degli sforzi dell'autorità per trasformare la rotta marittima in un canale verde, sulla base dei dettami della strategia 2030. Il Canale di Suez ha iniziato i suoi primi passi concreti verso la trasformazione verde promuovendo l'uso di energia pulita nelle stazioni operative di pilotaggio delle navi lungo il canale, potenziando le capacità della flotta dell'Autorità marittima per combattere gli sversamenti di petrolio, sostenendo la trasformazione digitale e adottando iniziative per l'uso di navi che rispettano l'ambiente. La nuova rotta nel Canale di Suez ha contribuito a ridurre le emissioni di CO2 di 53 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente, secondo la dichiarazione. (segue) (Res)