I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: Algeria, compagnia Air Algerie aggiungerà destinazioni in Africa e Medio Oriente - La compagnia di bandiera dell’Algeria Air Algerie prevede di introdurre, nel corso del 2023, nuove destinazioni in Africa, tra cui Addis Abeba, Johannesburg e Libreville, e in Medio Oriente, con particolare riferimento alla capitale giordana Amman, con cui i voli sono stati sospesi nel 2020. Secondo quanto riferisce il sito di informazione “Algerie Eco”, a partire dal 27 marzo 2023 la compagnia algerina offrirà due voli settimanali tra Algeri-Houari Boumediene e l'aeroporto di Addis Abeba-Bole, operati da Abus A330-200. Due giorni dopo, il 29 marzo, verranno ripristinati due voli settimanali sulla tratta Algeri-Amman-Doha, in sostituzione del volo diretto tra le capitali algerina e qatariota. A partire dal 26 marzo, invece, sono previsti due voli settimanali per Johannesburg e tre per Libreville. Infine, per la stagione estiva, Air Algerie prevede di incrementare i voli tra Algeri e Montreal, passando dagli otto dell’alta stagione 2022 ai dieci in programma dall’11 giugno al 9 settembre 2023. Nei giorni scorsi, il ministro dei Trasporti algerino, Kamel Beldjoud, ha fatto sapere che la compagnia di bandiera ha introdotto una nuova linea che collegherà l’aeroporto Ferhat Abbas di Jijel, città dell’Algeria nord-orientale, con Marsiglia, in Francia, a partire dal prossimo marzo con due voli settimanali. Secondo il ministro, il lancio della nuova linea aerea risponde alle “direttive del presidente della Repubblica, che includono anche il rilancio della navigazione aerea dagli aeroporti nazionali”. (Res)