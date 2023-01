I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Tajani, ad ambasciatore Sabouri ho espresso indignazione dell'Italia per esecuzioni capitali - All'ambasciatore iraniano Mohammad Reza Sabouri ho espresso quelli che sono i sentimenti degli italiani, ovvero indignazione per quello che sta accadendo in Iran. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione "Oggi è un altro giorno" in onda su Rai1. "Noi avevamo sperato in un cambiamento di atteggiamento dopo la liberazione di Alessia Piperno, purtroppo questo non è accaduto. Di fronte a una serie di condanne a morte abbiamo convocato l'ambasciatore e abbiamo chiesto all'Iran di interrompere le esecuzioni e di aprire un dialogo con le donne e i manifestanti al fine di tutelare i diritti civili dei cittadini iraniani, perché quello che sta accadendo è inaccettabile", ha affermato il titolare della Farnesina, ricordando che l'Italia è un Paese all'avanguardia nella lotta alla pena morte. "Ci sono dei valori che non si possono barattare. Ci sono state già sanzioni inflitte all'Iran dall'Ue. Sulla pena di morte non si può discutere, è un filo rosso oltre il quale non si può andare. Siamo disposti invece a dialogare sul nucleare poiché c'è il rischio che l'Iran si doti dell'arma nucleare. Noi abbiamo interesse che in quell'area ci sia stabilità", ha proseguito. "Sul nucleare siamo disposti a continuare a dialogare, sui diritti umani no perché riteniamo assolutamente inaccettabile la pena capitale, tanto più perché si tratta di condanne a morte sproporzionate", ha concluso il ministro. (segue) (Res)