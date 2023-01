I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: premier Netanyahu promette "azioni vigorose" contro l'Iran - Israele farà "di tutto per impedire il ritorno a questo cattivo accordo che sta portando a un Iran nucleare sotto gli auspici internazionali" e saranno adottate "azioni vigorose per impedire il trinceramento militare iraniano in Siria e altrove". Lo ha detto oggi il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante la riunione settimanale del governo. "Siamo uniti sulla questione della sicurezza. Lavoreremo apertamente, da una posizione di forza, sulla scena internazionale contro un ritorno all'accordo sul nucleare, non solo nei colloqui con i leader a porte chiuse, ma con forza e apertamente nella sfera dell'opinione globale, che ora è consapevole dei veri pericoli posti dall'Iran. Il regime iraniano che sta uccidendo cittadini innocenti dentro e fuori l'Iran", ha affermato. Sul piano nazionale, Netanyahu ha affermato: "Agiremo in modo aggressivo contro i trasgressori ovunque si trovino al fine di ripristinare la sicurezza personale di ogni cittadino israeliano, sia ebreo che arabo". Per quanto riguarda potenziali nuovi accordi di pace con i Paesi arabi, il capo del governo ha detto: "Siamo uniti nell'allargare il cerchio della pace, che sono certo unisce anche ogni cittadino israeliano. Dopo aver raggiunto quattro accordi di pace storici (con Emirati, Bahrain, Sudan e Marocco), siamo anche determinati ad approfondire gli accordi di pace esistenti con sei Paesi arabi e ad aggiungervi progressi storici con altri Paesi arabi della regione". (segue) (Res)