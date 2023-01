© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: prosegue il dialogo per trovare un’intesa sul futuro capo dello Stato - Dallo scorso novembre il Libano è senza il capo dello Stato, dopo la conclusione del mandato del presidente Michel Aoun il 31 ottobre 2022, e il parlamento in ben dieci sedute non è riuscito a trovare un consenso. Nel frattempo si sono susseguite diverse iniziative e il dialogo prosegue, sebbene alcune posizioni restino divergenti. Oggi il capo del partito maronita Forze libanesi, Samir Geagea, ha annunciato che è in corso il dialogo per trovare un esito riformista e sovrano sull’elezione del presidente della Repubblica. “Questa è la strada per un vero dialogo che può portare a un risultato. Non i dialoghi ufficiali a cui siamo abituati, che non hanno prodotto risultati negli ultimi 17 anni”, ha affermato Geagea, riferendosi all’iniziativa di dialogo sponsorizzata dal presidente del parlamento, Nabih Berri. Quest’ultimo ha presentato due iniziative di dialogo, che però sono fallite, soprattutto a causa della riluttanza dei principali partiti cristiani – ovvero le Forze libanesi e la Corrente patriottica libera di Aoun. (segue) (Res)