20 luglio 2021

- Arabia Saudita: tutto pronto a Riad per la presentazione di Cristiano Ronaldo - La stella del calcio mondiale Cristiano Ronaldo è arrivata a Riad per la presentazione davanti ai suoi nuovi tifosi dell’Al Nassr, principale club dell'Arabia Saudita allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano: il tecnico francese Rudi Garcia, già allenatore della Roma. Dopo aver firmato un contratto del valore stimato di oltre 200 milioni di euro, il 37enne portoghese è atterrato ieri nella capitale del Regno, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva pubblica saudita “Al Ekhbariya”. Il cinque volte vincitore del Pallone d'oro soggiorna attualmente in un hotel di lusso della città con un numeroso entourage al seguito. Ronaldo, che ha lasciato il Manchester United dopo il deludente ritorno con i “Red devils”, apparirà oggi alle 19:00 ora locale (le 17:00 italiane) allo stadio da 25 mila posti Msool Park dell’Al Nassr, a Riad, dove è previsto il tutto esaurito. Il nuovo e forse ultimo capitolo della carriera di CR7 arriva settimane dopo l'uscita ai quarti di finale del Portogallo dalla Coppa del Mondo nel vicino Qatar, dove il suo grande rivale Lionel Messi ha alzato il massimo trofeo del calcio con l'Argentina. (Res)