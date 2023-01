I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: sindacati, stabilizzare 650 addetti gruppo Aspi, proclamato stato di agitazione - Chiediamo che il gruppo Aspi provveda subito a stabilizzare in modo definitivo circa 650 addetti, come da accordi. “Per questo abbiamo proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del gruppo e abbiamo chiesto un incontro urgente, con l’obiettivo di trovare una soluzione definitiva alla questione”. Lo dichiarano in una nota i sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, a proposito della vertenza che interessa i lavoratori di Spea Engineering, gruppo Atlantia e Tecne Spa. “Questa mattina – spiegano – su mandato del Coordinamento dei lavoratori di Tecne e Spea, abbiamo inviato una lettera alle aziende interessate per sollecitare il rispetto degli impegni presi a fine 2020 sulla definitiva transizione, entro la fine del 2022, di tutti i lavoratori di Spea (ancora di proprietà del gruppo Atlantia) in Tecne e Aspi, quest’ultima ormai partecipata da Cassa depositi e prestiti e altri soggetti. Prendiamo però atto – aggiungono i sindacati – che a conclusione del 2022 la stabilizzazione definitiva di tutti i lavoratori di Spea nelle aziende del gruppo Aspi non è stata ancora completata, violando di fatto gli accordi presi. Una situazione inaccettabile, che ci ha portati a proclamare lo stato di agitazione e a chiedere un incontro urgente ai vertici di Aspi, dai quali ci aspettiamo quanto prima una convocazione”. (segue) (Rin)