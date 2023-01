I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Valentini, nascerà prima gigafactory elettrolitica italiana - Il l Fondo Ipcei (Importanti progetti di comune interesse europeo) "ha stanziato fondi per 5,4 miliardi per sviluppare piani per una infrastruttura nazionale a sostegno dell'economia dell'idrogeno. Verrà creata la prima gigafactory elettrolitica italiana da parte di Industrie De Nora insieme a Snam". Lo rende noto su Twitter il viceministro alle Imprese e al made in Italy, Valentino Valentini. (segue) (Rin)