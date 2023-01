I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Imprese: Urso, tavoli al Mimit con parti sociali dal 18 gennaio - Ho già convocato prima di Natale “il tavolo sindacale sull’industria metalmeccanica per il 18 gennaio in cui ci confronteremo proprio su automotive, siderurgia, elettrodomestici, poi il 19 è previsto il tavolo ex Ilva, il 23 il tavolo moda”. Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in risposta a quanto sollecitato oggi da organizzazione sindacale. “Poi il 24 gennaio il confronto proseguirà con i leader sindacali sulla politica industriale e sulla riforma degli incentivi, subito a seguire il tavolo delle telecomunicazioni e quello dell’automotive. Le occasioni di confronto non mancheranno e mi auguro anche della condivisione, senza pregiudizi. La coesione sociale è un valore da perseguire, insieme”, aggiunge Urso. (Rin)