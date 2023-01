© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: medico di Shanghai, forse contagiato il 70 per cento della popolazione cittadina - Il 70 per cento della popolazione di Shanghai, pari a 25 milioni di abitanti, potrebbe esser stato contagiato dal Covid-19 durante la recente ondata di infezioni che ha colpito la Cina. Lo ha dichiarato Chen Ezhen, vice presidente dell’ospedale Ruijin e membro del consiglio municipale degli esperti sul Covid-19, in un’intervista alla testata “Dajiangdong Studio”, di proprietà del “Quotidiano del popolo” del Partito comunista. “Ora la diffusione della pandemia a Shanghai è molto estesa, potrebbe esser stato raggiunto il 70 per cento. Parliamo di 20 o 30 volte i contagi di aprile e maggio”, ha affermato il medico. L’ondata di contagi giunge dopo l’allentamento delle draconiane restrizioni contro il Covid-19 in vigore fino al mese scorso in tutta la Cina. Shanghai era già stata soggetta a un pesante “lockdown” di due mesi la scorsa primavera, quando erano stati contagiati oltre 600 mila residenti. Chen ha aggiunto che nel suo ospedale vengono registrati ogni giorno 1.600 ricoveri d’emergenza, il doppio rispetto al numero antecedente l’allentamento delle restrizioni, l’80 per cento dei quali legati al Covid-19. “Oltre cento ambulanze arrivano ogni giorno e oltre metà dei ricoveri riguarda pazienti con oltre 65 anni di età”, ha spiegato il medico. (segue) (Res)