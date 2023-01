© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Regno Unito: Modi a colloquio con re Carlo, focus su priorità G20 - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il re d’Inghilterra Carlo III, il primo da quando quest’ultimo è asceso al trono. Lo ha reso noto in un comunicato l’ufficio del capo del governo di Nuova Delhi, che ha illustrato al sovrano le priorità dell’India per la presidenza G20. I due hanno discusso anche di questioni d’interesse comune come l’azione sul clima, la conservazione della biodiversità e la transizione energetica. Su Twitter, Modi ha espresso apprezzamento per l’interesse mostrato da Carlo su tali questioni. (Res)