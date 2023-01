Francia: fonti stampa, aperta inchiesta preliminare su ex arcivescovo Aupetit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta preliminare sull'ex arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, per aggressione sessuale su persona vulnerabile. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv". Il fascicolo è stato aperto dopo una segnalazione arrivata dalla diocesi di Parigi. Nel novembre del 2021 Aupetit aveva presentato le sue dimissioni al Papa in seguito ad un'inchiesta pubblicata dal settimanale "Le Point", secondo il quale l'allora arcivescovo aveva avuto una relazione con una donna nel 2012. Aupetit aveva riconosciuto di avere avuto un "comportamento ambiguo" negando però una relazione "amorosa".(Frp)