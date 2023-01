Veneto: Fratoianni, solidarietà a Crisanti, ora Zaia dia risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il potere ha paura della scienza e della libertà degli scienziati c'è sempre qualcosa che non va. Ed è qualcosa su cui è necessario fare luce. “Bisogna ancora una volta ringraziare Report per le rivelazioni sulla Regione Veneto e sulla gestione della seconda ondata di Covid. E ovviamente, voglio esprimere solidarietà al prof. Andrea Crisanti per le intimidazioni subite da Zaia". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Ora l'inchiesta giudiziaria faccia il suo corso - conclude Fratoianni - e vada fino in fondo, e sul piano politico l'attuale presidente della Regione Veneto dia tutte le risposte finora negate, si assuma le sue responsabilità". (Rin)