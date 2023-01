Lazio 2023: Foschi (Pd), abbiamo abbassato le tasse e pagato debiti di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Francesco Rocca, le tasse il centrosinistra le ha abbassate e ha pagato pure i debiti che la tua alleanza di destra aveva lasciato ai cittadini". Lo afferma in una nota il vicesegretario del Partito democratico nel Lazio, Enzo Foschi. "Quello che lasciamo in eredità sono 16 miliardi di euro di fondi europei di investimenti perché abbiamo speso e programmato bene, non come avete fatto voi quando avete messo le mani sulla Regione", aggiunge. (Com)