Veneto: Regione confermata alla guida di rete Ensa per periodo 2022-2025

- Il Veneto, come reso noto in un comunicato, ha confermato il rinnovo del coordinamento generale della regione Veneto a guida della rete Ensa per il periodo rinnovabile 2022-2025 e con la legale rappresentanza presso la Sede di Bruxelles della Regione. "Occuparsi di promuovere la cooperazione internazionale in ambito sociale, di costruire un solido sistema di partnership oggi significa avere l'unico sguardo possibile in materia sociosanitaria. Il confronto con le esperienze europee ci ha già aiutato a superare diverse fasi complesse, come quella del Covid. Viviamo in un sistema di progressiva e sempre più intensa integrazione e compenetrazione dei processi di circolazione delle persone e dobbiamo pensare nuovamente alle competenze sulla materia socio-sanitaria", ha commentato Manuela Lanzarin, assessore regionale al Sociale. "Solo con il consesso europeo si costruiscono proposte e indirizzi che ci mettono nelle condizioni di offrire un salto in avanti in termini di integrazione delle nostre politiche sociosanitarie. Sono soddisfatta di sapere il Veneto in prima linea, a guida della rete Ensa, perché ci permette di mettere a valore l'esperienza straordinaria di questi anni e di fare un concreto passo in avanti di cui c'è uno straordinario bisogno. (segue) (Rev)