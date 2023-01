Veneto: Regione confermata alla guida di rete Ensa per periodo 2022-2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nostri progetti e la chiave veneta partono sempre da uno sguardo ampio e inclusivo, dal sentire il punto di vista degli utenti, dei familiari, dei professionisti sanitari e sociali, degli enti locali, delle associazioni del terzo settore e degli enti gestori. Questo significa essere in grado di ascoltare i bisogni di salute e di attivare progetti condivisi e compartecipati di azioni preventive, terapeutiche e riabilitative. I progetti di Ensa sono la sintesi di un approccio multidisciplinare e multisettoriale. Un approccio che, sono convinta, ci permette di mettere in campo risorse molto forti", ha poi aggiunto l'assessore veneto. A Bruxelles, "con i progetti di Ensa, portiamo il nostro modello di sociosanitario veneto, con l'obiettivo di diffondere sempre più il modello di accoglienza sperimentato nella nostra Regione”. Le ha fatto eco Annalisa Bisson, direttore delle Relazioni internazionali della regione Veneto. "La rete Ensa è molto importante perché lavora per ottenere finanziamento di progetti da parte dell'Ue e offre opportunità per gli enti locali di partecipare attivamente ai programmi e alle politiche europee. Cito ad esempio ‘Next to you’, per promuovere l'inclusione sociale e lavorativa delle vittime della tratta di esseri umani, ma non solo, o Form, un progetto che si occupa della formazione delle famiglie affidatarie, partito da una esperienza concreta avvenuta a Treviso", ha poi concluso. (Rev)