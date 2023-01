Lazio 2023: Durigon (Lega), spazzeremo via questa sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle prossime regionali del Lazio spazzeremo via questa sinistra". Lo ha detto il coordinatore regionale della Lega nel Lazio, Claudio Durigon, durante la presentazione della candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio, a Palazzo Ripetta. "Porto il saluto di Salvini che non potrà essere qui, ma sarà presente in tutta la campagna elettorale. Ringrazio anche Fabio Rampelli, e Nicola Procaccini, siamo una squadra già pronta. Sono tante le magagne lasciate dalla sinistra, a partire dall'aumento dell'Irpef di queste ore", ha concluso Durigon. (Com)