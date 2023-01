Governo: Serracchiani (Pd), italiani pagano conto pessima manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il governo della destra ha regalato agli italiani un nuovo anno all'insegna dei rincari che metteranno ancora più in difficoltà le famiglie già duramente colpite dall'inflazione. “Scelte sbagliate nella manovra che abbiamo più volte denunciato proprio in quanto iniqua e inadeguata. Gli italiani pagano il conto salato di una destra che si accanisce sul ceto medio e sui più deboli". Lo dichiara in una nota Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. (Rin)