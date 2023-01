Trasporti: De Priamo (Fd'I), approvazione progetto Metro C conferma attenzione governo per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo lo stanziamento in finanziaria da parte del governo di 2,2 miliardi di euro in dieci anni per il completamento della Metro C, che consentirà il collegamento fino a Farnesina, un altro passo importante, segno dell'attenzione del governo verso la città di Roma, è stato compiuto con l'approvazione da parte del Commissario straordinario del governo del progetto definitivo della tratta Colosseo-Venezia". Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "Adesso - prosegue - auspichiamo che Roma Capitale proceda celermente alla realizzazione dell'opera e che, da subito, si provveda alla soluzione delle problematiche della società Roma Metropolitane, a partire dal pagamento degli stipendi di dicembre e delle tredicesime che i lavoratori non hanno ancora percepito". (Com)