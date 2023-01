Energia: la Tunisia lancia progetti per produrre 1.700 megawatt da rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha lanciato progetti per produrre 1.700 megawatt di energia da fonti rinnovabili, stanziando 5 miliardi di dinari (1,6 miliardi di dollari) in investimenti tra il 2023 e il 2025. Lo ha reso noto la ministra dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere, Neila Nouira Gonji, durante una conferenza stampa, aggiungendo che il Paese nordafricano mira ad aumentare anche la produzione di fosfati, passando da 3,7 milioni di tonnellate nel 2022 a 12 milioni di tonnellate nel 2025. Il mese scorso, l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, alla presenza della ministra Gongi, ha inaugurato insieme ad Eni un nuovo impianto fotovoltaico a Tataouine. Le "energie rinnovabili" sono un "pilastro della cooperazione tra Italia e Tunisia", aveva affermato nell’occasione l'ambasciata d'Italia a Tunisi sul profilo Twitter. L’impianto, che ha una capacità installata di 10 MW, fornirà alla rete elettrica nazionale oltre 20 GWh all’anno di energia, assicurando al contempo un risparmio di circa 211.000 tonnellate di CO2 equivalente per la durata d’esercizio. (segue) (Tut)